У побережья острова Новая Гвинея произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Другие страны
    • 24 февраля, 2026
    • 12:43
    Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано у берегов острова Новая Гвинея.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (ESMC).

    Эпицентр подземных толчков находился в 215 км к западу от города Джаяпура. Очаг залегал на глубине 33 км.

    О пострадавших и ущербе не сообщается.

