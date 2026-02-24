У побережья острова Новая Гвинея произошло землетрясение магнитудой 5,7
Другие страны
- 24 февраля, 2026
- 12:43
Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано у берегов острова Новая Гвинея.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (ESMC).
Эпицентр подземных толчков находился в 215 км к западу от города Джаяпура. Очаг залегал на глубине 33 км.
О пострадавших и ущербе не сообщается.
