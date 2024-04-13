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У побережья Греции произошло землетрясение

У побережья Греции произошло землетрясение У побережья Греции произошло землетрясение магнитудой 4,5.
Другие страны
13 апреля 2024 г. 07:08
У побережья Греции произошло землетрясение

У побережья Греции произошло землетрясение магнитудой 4,5.

Как передает Report, об этом сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Так, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 06:23 по бакинскому времени, находился в 2,66 км к северу от Эвбеи (Эйрибоз), второго по величине греческого острова после Крита. Очаг залегал на глубине 10,86 км.

Ближайший населенный пункт Турции к эпицентру землетрясения находился на крупнейшем острове страны Гёкчеада - 246,77 км.

Угроза цунами не объявлялась.

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