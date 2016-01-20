​У парламента Молдовы начались столкновения между протестующими и полицией

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Возле парламента Молдовы, который утвердил новое правительство Павла Филипа, начались столкновения между оцепившими здание спецподразделениями полиции и протестующими.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, часть демонстрантов попытались прорвать кордоны и ворваться в здание, путь им преградили отряды полиции.

Один из лидеров Гражданской платформы DA ("Достоинство и правда") Андриан Нэстасе призвал демонстрантов окружить парламент и не позволить депутатам выйти из него. Он призвал "действовать без вандализма", тем не менее, на полицейских нападают, вырывают щиты. Демонстранты скандируют "Воры", "Долой", они требуют отменить решение парламента об утверждении правительства как незаконное. Пока подразделения полиции справляются с натиском протестующих, к зданию прибывают дополнительные силы сотрудников правопорядка.