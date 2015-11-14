​У одного из террористов в Париже был египетский паспорт

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ У одного из террористов, подорвавших себя в Париже, был египетский паспорт.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFM TV.

Ранее у стадиона Stade de France нашли ещё один паспорт террориста-смертника. Документ принадлежал гражданину Сирии.

Также следователи установили личность одного из террористов, захвативших заложников в театре «Батаклан». Мужчину идентифицировали по отпечаткам пальцев, он оказался французом.

В ночь на 14 ноября в Париже произошла серия терактов. В пригороде Сен-Дени у стадиона Stade de France, где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии, в одном из ресторанов и в театре прогремели взрывы.

По предварительной информации, атаку совершили восемь террористов, семь из которых подорвали себя при помощи поясов со взрывчаткой. Ещё одного убили полицейские. По последним данным, жертвами трагедии стали 128 человек, ещё 250 человек — ранены, 99 из них находятся в критическом состоянии.

В стране объявлен трёхдневный траур.