У консульства США в Джидде обнаружили несколько взрывных устройств

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Несколько взрывных устройств было обнаружено и обезврежено у консульства США в городе Джидда в Саудовской Аравии, где минувшей ночью подорвался террорист-смертник.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель МВД королевства.

В заявлении официального представителя, которое приводит телеканал "Аль-Арабия", сообщается, что "сотрудники сил безопасности обнаружили несколько взрывных устройств на месте происшествия, устройства были быстро обезврежены силами гражданской обороны".

Официальный представитель также отметил, что террорист не был подданным Саудовской Аравии и лишь проживал в королевстве.

В ночь на понедельник террорист-смертник при попытке задержания привел в действие закрепленное на теле взрывное устройство на парковке больницы Сулеймана Факиха поблизости от американского консульства в Джидде. В результате происшествия двое сотрудников сил безопасности получили легкие ранения, никто из находившихся поблизости не пострадал.