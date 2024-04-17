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У Кипра задержали три судна с нелегальными мигрантами из Ливана

У Кипра задержали три судна с нелегальными мигрантами из Ливана Служба береговой охраны Кипра задержала в 80 км от острова три лодки с нелегальными мигрантами из числа сирийских беженцев.
Другие страны
17 апреля 2024 г. 04:08
У Кипра задержали три судна с нелегальными мигрантами из Ливана

Служба береговой охраны Кипра задержала в 80 км от острова три лодки с нелегальными мигрантами из числа сирийских беженцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Janoubia.

По его информации, среди 300 человек, отплывших с помощью контрабандистов на Кипр из ливанского порта Минья, есть женщины и дети.

Кипрские власти категорически отказались пропустить группу перемещенных лиц на остров. Как отмечает портал, скорее всего, нелегальные мигранты будут возращены в Ливан или Сирию.

Президент Кипра Никос Христодулидис провел 8 апреля в Бейруте переговоры с премьер-министром Ливана Наджибом Микати, посвященные выработке совместных мер по ограничению потока нелегальных мигрантов, которые прибывают морским путем в европейские страны с Ближнего Востока. Он сообщил, что Евросоюз рассматривает возможность заключения соглашения с Ливаном, которое бы способствовало урегулированию проблемы сирийских беженцев.

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Версия на азербайджанском языке Livandan qeyri-qanuni miqrantları daşıyan üç gəmi saxlanılıb

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