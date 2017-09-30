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    У избирательного участка в Каталонии произошла стрельба

    ​Четыре человека пострадали

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Четыре человека пострадали в результате стрельбы из пневматического оружия около одного из избирательных участков для референдума в Каталонии, запланированного на 1 октября, в городе Манльеу в провинции Барселона.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, стрельба произошла в районе 10 вечера в пятницу около здания школы, где члены комитета по защите референдума в Мальеу хотели помешать полиции опечатать участок.

    Отмечается, что никому из пострадавших не потребовалась медицинская помощь. Полиция проводит расследование.

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