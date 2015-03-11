​У британского военного обнаружили Эболу

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ У гражданина Великобритании, проходящего военную службу в Сьерра-Леоне, диагностировали лихорадку Эбола.
Как передает Report со ссылкой на ББC, еще не ясно, будет британец отправлен на родину или останется на лечение в Африке.
Отмечается, что это третий гражданин Великобритании, зараженный вирусом Эбола. Две его соотечественницы уже полностью выздоровели после лихорадки.
Ранее стало известно, что вакцина против лихорадки Эбола спасла от смерти заразившегося врача.
News DepartmentАвтор новости
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