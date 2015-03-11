​У британского военного обнаружили Эболу

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ У гражданина Великобритании, проходящего военную службу в Сьерра-Леоне, диагностировали лихорадку Эбола.

Как передает Report со ссылкой на ББC, еще не ясно, будет британец отправлен на родину или останется на лечение в Африке.

Отмечается, что это третий гражданин Великобритании, зараженный вирусом Эбола. Две его соотечественницы уже полностью выздоровели после лихорадки.

Ранее стало известно, что вакцина против лихорадки Эбола спасла от смерти заразившегося врача.