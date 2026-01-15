У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Другие страны
- 15 января, 2026
- 03:56
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов японского острова Хоккайдо.
Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 93 км к востоку от города Кусиро. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.
