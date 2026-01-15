Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6

    • 15 января, 2026
    • 03:56
    У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6

    Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов японского острова Хоккайдо.

    Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 93 км к востоку от города Кусиро. Очаг залегал на глубине 10 км.

    Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

