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    У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,8

    Информация о разрушениях и пострадавших не поступала© Courtesy İmage

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,8 произошло во вторник у берегов Вануату.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

    Землетрясение было зафиксировано в 13.52 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 62 километрах к северо-востоку от города Порт Олри. Очаг залегал на глубине 175 километров.

    На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

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