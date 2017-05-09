У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,8

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Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,8 произошло во вторник у берегов Вануату.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 13.52 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 62 километрах к северо-востоку от города Порт Олри. Очаг залегал на глубине 175 километров.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.