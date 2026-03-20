У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано у побережья Республики Вануату в Тихом океане.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 173 км к юго-востоку от столицы страны - города Порт-Вила, где проживают около 35 тыс. человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.