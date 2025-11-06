Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    У берегов Сомали пираты захватили танкер с партией нефти для ЮАР

    Другие страны
    • 06 ноября, 2025
    • 16:06
    У берегов Сомали пираты захватили танкер с партией нефти для ЮАР

    У берегов Сомали судно, предположительно, могло быть захвачено пиратами. Капитан сообщил о приближении катера, с которого открыли огонь, затем на борт поднялись вооруженные люди.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

    Агентство Reuters со ссылкой на компанию по морской безопасности Ambrey сообщает об атаке на танкер Hellas Aphodite под флагом Мальты. Судно следовало из Индии в ЮАР с грузом топлива, уточнил оператор Latsco Marine Management.

    "Пираты высадились на танкер под флагом Мальты у берегов Сомали, сообщили в четверг источники в службах морской безопасности. Менеджер судна заявил, что 24 члена экипажа находятся в безопасности", - сообщает агентство.

    Запрошена помощь ВМС Евросоюза. Руководство реализуемой в этом регионе европейской миссии "Аталанта" пока не комментировало информацию.

    ЮАР Сомали танкер пираты

