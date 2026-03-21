У берегов Сицилии произошло землетрясение магнитудой 5,2

У берегов итальянского острова Сицилия зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2.

Как сообщает Report со ссылкой на Геологическую службу США, эпицентр подземных толчков располагался в 46 км к западу от коммуны Лени.

Согласно информации, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

На данный момент сведения о пострадавших и разрушениях не поступали. Угроза цунами не объявлялась.