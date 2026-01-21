У берегов Республики Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,0
Другие страны
- 21 января, 2026
- 07:52
Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано у восточного побережья принадлежащего Вануату острова Пентекост в Тихом океане.
Как передает Report, jб этом сообщило австралийское государственное геологическое бюро.
Эпицентр стихии находился в 5 км к востоку от побережья острова, на котором проживают около 17 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
Последние новости
10:25
Экс-премьер Южной Кореи приговорен к 23 годам тюремного заключенияДругие страны
10:14
Мировые цены на нефть снизились после роста по итогам предыдущих торговЭнергетика
10:03
В Азербайджане из-за снегопада пострадали 15 человекЗдоровье
09:59
Цена азербайджанской нефти превысила $69Энергетика
09:59
AYNA: Все перевозчики в условиях непогоды работают в усиленном режимеИнфраструктура
09:55
В рамках VII тура Лиги чемпионов УЕФА пройдут еще 9 матчейФутбол
09:36
Сегодня стартует Х тур Высшей лиги Азербайджана по волейболуКомандные
09:35
Трамп вылетел в Цюрих после задержки из-за неисправности самолета - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
09:34