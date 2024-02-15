У берегов Панамы потерпело крушение судно с мигрантами, есть погибшие

По меньшей мере четыре человека погибли и восемь пропали без вести в результате крушения лодки недалеко от границы Панамы и Колумбии.

По меньшей мере четыре человека погибли и восемь пропали без вести в результате крушения лодки недалеко от границы Панамы и Колумбии.

Как передает Report, об этом сообщила газета Estrella de Panama.

Так, группа мигрантов пыталась переправиться из Колумбии в Панаму на лодке, которая перевернулась в Карибском море. Национальной пограничной службе удалось спасти 14 человек. По словам выживших, судно потерпело крушение из-за плохих погодных условий. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Пограничная служба сообщила, что этот район используется преступными организациями для перевозки людей. Этот маршрут сложен для навигации из-за сильных волн, вызванных течениями и ветрами.