О нас

У берегов Панамы потерпело крушение судно с мигрантами, есть погибшие

У берегов Панамы потерпело крушение судно с мигрантами, есть погибшие По меньшей мере четыре человека погибли и восемь пропали без вести в результате крушения лодки недалеко от границы Панамы и Колумбии.
Другие страны
15 февраля 2024 г. 06:37
У берегов Панамы потерпело крушение судно с мигрантами, есть погибшие

По меньшей мере четыре человека погибли и восемь пропали без вести в результате крушения лодки недалеко от границы Панамы и Колумбии.

Как передает Report, об этом сообщила газета Estrella de Panama.

Так, группа мигрантов пыталась переправиться из Колумбии в Панаму на лодке, которая перевернулась в Карибском море. Национальной пограничной службе удалось спасти 14 человек. По словам выживших, судно потерпело крушение из-за плохих погодных условий. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Пограничная служба сообщила, что этот район используется преступными организациями для перевозки людей. Этот маршрут сложен для навигации из-за сильных волн, вызванных течениями и ветрами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Panamada miqrantları daşıyan gəmi batıb, ölənlər var

Экслюзивные новости

Член бюро COP: Азербайджан предпринял значительные шаги на пути к построению зеленой экономики
Член бюро COP: Азербайджан предпринял значительные шаги на пути к построению "зеленой" экономики
14 февраля 2024 г. 12:41
Аналитик: Для формирования правительства в Пакистане предстоят сложные переговоры
Аналитик: Для формирования правительства в Пакистане предстоят сложные переговоры
13 февраля 2024 г. 17:29
Министерство: Уральские авиалинии не согласовывали рейс Жуковский-Баку
Министерство: "Уральские авиалинии" не согласовывали рейс Жуковский-Баку
12 февраля 2024 г. 18:18
В Узбекистане в этом году пройдут парламентские выборы
В Узбекистане в этом году пройдут парламентские выборы
12 февраля 2024 г. 12:43
Министр: Оборонная промышленность Украины кардинально меняет ситуацию на поле боя
Министр: Оборонная промышленность Украины кардинально меняет ситуацию на поле боя
10 февраля 2024 г. 12:38
Украинский министр рассказал о производстве военных дронов в стране
Украинский министр рассказал о производстве военных дронов в стране
9 февраля 2024 г. 18:54
Политолог: ЕС стремится к большему контролю, но бессилен справиться с проблемами стран союза
Политолог: ЕС стремится к большему контролю, но бессилен справиться с проблемами стран союза
9 февраля 2024 г. 15:04
Самир Шарифов: Дополнительные доходы и сэкономленные средства будут направлены в первую очередь в Карабах
Самир Шарифов: Дополнительные доходы и сэкономленные средства будут направлены в первую очередь в Карабах
8 февраля 2024 г. 16:23
Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
6 февраля 2024 г. 12:13
Сербский политолог: Азербайджан подходит к Армении с точки зрения политической эмпатии
Сербский политолог: Азербайджан подходит к Армении с точки зрения политической эмпатии
5 февраля 2024 г. 16:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi