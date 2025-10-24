У берегов острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у берегов Хоккайдо.
Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 36 км к юго-востоку от города Немуро. Очаг залегал на глубине 41 км.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.
