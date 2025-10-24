Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025

    У берегов острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,8

    Другие страны
    • 24 октября, 2025
    • 21:13
    У берегов острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,8

    Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у берегов Хоккайдо.

    Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 36 км к юго-востоку от города Немуро. Очаг залегал на глубине 41 км.

    Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

    землетрясение магнитуда

    Последние новости

    21:39

    Alaska Airlines приостанавливала рейсы из-за сбоя в ИТ-системе

    Другие страны
    21:22

    В Душанбе обсудили развитие стратегического партнерства между Таджикистаном и Азербайджаном

    Внешняя политика
    21:21

    Азербайджанские борцы поборются за бронзу на чемпионате мира U23 в Сербии

    Индивидуальные
    21:13

    У берегов острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,8

    Другие страны
    20:58

    В Нефтчале полиция предотвратила брак с несовершеннолетней

    Происшествия
    20:51

    Джейхун Байрамов: Вашингтонские договоренности - важный этап на пути к миру в регионе

    Внешняя политика
    20:43
    Фото

    В Баку состоялось очередное заседание суда по делу граждан Армении

    Происшествия
    20:41
    Фото

    Байрамов: Азербайджан будет сотрудничать со всеми партнерами ради мира и устойчивого развития

    Внешняя политика
    20:34

    Зеленский призвал участников "коалиции желающих" помочь в импорте газа

    Другие страны
    Лента новостей