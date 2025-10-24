Hokkaydo sahillərində 5,8 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb
Digər ölkələr
- 24 oktyabr, 2025
- 22:26
Yaponiyanın Hokkaydo adaları sahillərində 5,8 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.
Məlumata görə, yeraltı təkanların episentri Nemuro şəhərindən 36 km cənub-şərqdə, ocağı isə 41 km dərinlikdə yerləşib.
Tələfat və ya dağıntı barədə məlumat verilməyib, sunami təhlükəsi bildirilməyib.
