Hokkaydo sahillərində 5,8 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    • 24 oktyabr, 2025
    • 22:26
    Yaponiyanın Hokkaydo adaları sahillərində 5,8 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.

    Məlumata görə, yeraltı təkanların episentri Nemuro şəhərindən 36 km cənub-şərqdə, ocağı isə 41 km dərinlikdə yerləşib.

    Tələfat və ya dağıntı barədə məlumat verilməyib, sunami təhlükəsi bildirilməyib.

    У берегов острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,8

    Bütün Xəbər Lenti