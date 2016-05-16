​У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 5,9

Баку. 16 Май. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Тихом океане в районе Новой Каледонии, заморской территории Франции.

Как передает Report, об этом сообщает в понедельник Геологическая служба США (USGS).

Толчки были зафиксированы в понедельник в 11.41 по местному времени. Эпицентр находился в 92 километрах к востоку от острова Иль-Хантер, очаг залегал на глубине 10 километров.

О жертвах и разрушениях не сообщается. Угрозы цунами нет.