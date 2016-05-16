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    ​У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 5,9

    Угрозы цунами нет

    Баку. 16 Май. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Тихом океане в районе Новой Каледонии, заморской территории Франции.

    Как передает Report, об этом сообщает в понедельник Геологическая служба США (USGS).

    Толчки были зафиксированы в понедельник в 11.41 по местному времени. Эпицентр находился в 92 километрах к востоку от острова Иль-Хантер, очаг залегал на глубине 10 километров.

    О жертвах и разрушениях не сообщается. Угрозы цунами нет. 

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