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У берегов Нидерландов произошел пожар на грузовом судне, один человек погиб

У берегов Нидерландов произошел пожар на грузовом судне, один человек погиб Один человек погиб и еще несколько пострадали при пожаре на грузовом судне в Северном море, членов экипажа эвакуировали на вертолетах и спасательных лодках.
Другие страны
26 июля 2023 г. 10:10
У берегов Нидерландов произошел пожар на грузовом судне, один человек погиб

Один человек погиб и еще несколько пострадали при пожаре на грузовом судне в Северном море, членов экипажа эвакуировали на вертолетах и спасательных лодках.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила береговая охрана Нидерландов.

"Сообщение о пожаре на борту судна Fremantle Highway поступило около полуночи, - отметили в ведомстве. - В тот момент судно с 23 членами экипажа находилось в 27 км к северу от города Амеланд". Экипаж попробовал самостоятельно потушить огонь, однако эти попытки оказались безуспешными. Пожар тем временем продолжал быстро распространяться. В конечном счете было решено провести эвакуацию людей на судне с помощью вертолетов и спасательных лодок. "К сожалению, один член экипажа погиб и несколько пострадали", - констатировали представители береговой охраны. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Fremantle Highway с почти 3 тыс. автомобилей на борту направлялось из Германии в Египет. По предварительной информации, пожар начался на одном из 25 электромобилей, перевозимых судном.

Сейчас Fremantle Highway дрейфует в Северном море без экипажа. Спасатели пытаются потушить пожар и предотвратить затопление судна.

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Версия на английском языке One dead, several hurt in cargo ship fire - Dutch coast guard

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