У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,8 баллов

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,8 баллов произошло в среду у побережья Мексики, сообщает Report со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 12:51 по времени UTC (15.51 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 61 километре к западу от города Пуэрто-Мадеро. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров.

Информация о возможных разрушениях или жертвах не поступала. Об угрозе возникновения цунами не сообщалось.