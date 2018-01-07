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    У берегов Ливии утонули не менее 25 беженцев

    Они утонули при попытке пересечь Средиземное море

    Лодка, на борту которой было более 100 человек, перевернулась в нейтральных водах недалеко от берега Ливии

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ У берегов Ливии утонули не менее 25 человек, остальных пассажиров надувной лодки удалось спасти. Беженцы пытались пересечь Средиземное море, чтобы попасть в Европу.

    Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, об этом сообщает в субботу, 6 января, немецкая гражданская инициатива по спасению терпящих бедствие беженцев в Средиземном море "Морской дозор" (Sea Watch).

    Надувная лодка, на борту которой было более 100 беженцев, опрокинулась в нейтральных водах, заявил представитель ВМС Ливии Айуб Кассим. У ливийской береговой охраны не было ресурсов для того, чтобы быстро добраться к потерпевшим крушение, сообщил он. Кассим предполагает, что причиной трагедии стали плохие погодные условия.

    Потерпевших крушение спасает Италия

    В спасении утопающих участвовала итальянская береговая охрана. Немецкая организация по спасению утопающих See-watch также отправила лодку к месту трагедии.

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