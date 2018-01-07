У берегов Ливии утонули не менее 25 беженцев

Лодка, на борту которой было более 100 человек, перевернулась в нейтральных водах недалеко от берега Ливии

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ У берегов Ливии утонули не менее 25 человек, остальных пассажиров надувной лодки удалось спасти. Беженцы пытались пересечь Средиземное море, чтобы попасть в Европу.

Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, об этом сообщает в субботу, 6 января, немецкая гражданская инициатива по спасению терпящих бедствие беженцев в Средиземном море "Морской дозор" (Sea Watch).

Надувная лодка, на борту которой было более 100 беженцев, опрокинулась в нейтральных водах, заявил представитель ВМС Ливии Айуб Кассим. У ливийской береговой охраны не было ресурсов для того, чтобы быстро добраться к потерпевшим крушение, сообщил он. Кассим предполагает, что причиной трагедии стали плохие погодные условия.

Потерпевших крушение спасает Италия

В спасении утопающих участвовала итальянская береговая охрана. Немецкая организация по спасению утопающих See-watch также отправила лодку к месту трагедии.