    У берегов Ливии из-за крушения лодок с мигрантами погибли как минимум четыре человека

    • 16 ноября, 2025
    • 02:58
    По меньшей мере четыре человека погибли у берегов Ливии в результате крушения двух лодок с нелегальными мигрантами.

    Как передает Report, об этом сообщило Ливийское общество Красного Полумесяца.

    По его информации, на двух судах находились порядка 95 человек.

    Ливийская территория является крупнейшим перевалочным пунктом для беженцев из Африки, стремящихся попасть в европейские страны. Ежегодно десятки тысяч человек пытаются перебраться в Европу по Средиземному морю, сотни гибнут в результате кораблекрушений. По последним данным Международной организации по миграции, в Ливии проживают около 867 тыс. мигрантов 44 национальностей.

    Liviya sahillərində miqrantları daşıyan qayıqlar qəzaya uğrayıb, azı dörd nəfər həlak olub

    Лента новостей