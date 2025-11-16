У берегов Ливии из-за крушения лодок с мигрантами погибли как минимум четыре человека
Другие страны
- 16 ноября, 2025
- 02:58
По меньшей мере четыре человека погибли у берегов Ливии в результате крушения двух лодок с нелегальными мигрантами.
Как передает Report, об этом сообщило Ливийское общество Красного Полумесяца.
По его информации, на двух судах находились порядка 95 человек.
Ливийская территория является крупнейшим перевалочным пунктом для беженцев из Африки, стремящихся попасть в европейские страны. Ежегодно десятки тысяч человек пытаются перебраться в Европу по Средиземному морю, сотни гибнут в результате кораблекрушений. По последним данным Международной организации по миграции, в Ливии проживают около 867 тыс. мигрантов 44 национальностей.
Последние новости
03:25
AP: Минюст США заново опубликовал указы о помиловании из-за подписей ТрампаДругие страны
02:58
У берегов Ливии из-за крушения лодок с мигрантами погибли как минимум четыре человекаДругие страны
02:30
Отборочный этап ЧМ-2026: Турция обыграла Болгарию, Испания разгромила ГрузиюФутбол
02:14
Швеция увеличит число подводных лодок и боевых кораблей в Балтийском море к 2030 годуДругие страны
01:56
Фото
В американском штате Мэриленд прошла презентация азербайджанской культурыKультурная политика
01:32
СБ ООН 17 ноября проголосует по резолюции США в поддержку плана Трампа по ГазеДругие страны
01:15
В Стамбуле при строительстве метро произошел обвал, есть погибший и пострадавшие - ОБНОВЛЕНО 2В регионе
00:43
МИД Бельгии: Мы глубоко обеспокоены нападением на посольство Азербайджана в КиевеДругие страны
00:20