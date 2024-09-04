У берегов Италии после крушения лодки без вести пропали более 20 мигрантов

У итальянского острова Лапмедуза после того, как перевернулась лодка, без вести пропал 21 мигрант.

У итальянского острова Лапмедуза после того, как перевернулась лодка, без вести пропал 21 мигрант.

Как передает Report, об этом сообщает газета Il Messaggero со ссылкой на источники.

Отмечается, что семеро сирийцев были спасены сотрудниками местной службы береговой охраны.

"На лодке, отплывшей 1 сентября от берегов Ливии, находились 28 человек, включая трех детей, которые числятся среди пропавших без вести. Лодка потерпела крушение спустя сутки плавания," - говорят очевидцы.

Спасенные были доставлены в центр временного приема на острове, который находится ближе к африканским берегам, чем материковой Италии, отмечает портал.

Правительство Италии стало принимать меры по борьбе с незаконной перевозкой людей после ряда крупных кораблекрушений с большим количеством жертв. Рим, в частности, заключил соответствующие соглашения с Тунисом, откуда отплывает примерно половина мигрантов. Кроме того, в Албании должен открыться экстерриториальный центр приема мигрантов, где будет оцениваться их статус для предоставления убежища в Европе.