У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9
Другие страны
- 04 апреля, 2026
- 07:21
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у берегов Индонезии.
Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр находился в 142 км к востоку от города Манадо (провинция Северный Сулавеси), где проживают около 451 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 49 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
