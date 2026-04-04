У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у берегов Индонезии.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 142 км к востоку от города Манадо (провинция Северный Сулавеси), где проживают около 451 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 49 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.