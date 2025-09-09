ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война Израиль и Сектор Газа
    ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война Израиль и Сектор Газа

    У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,2

    Другие страны
    • 09 сентября, 2025
    • 05:19
    У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,2

    Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Греции в Эгейском море.

    Как передает Report, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 21.27 по времени UTC (01:27 по бакинскому времени) в 37 километрах к северо-востоку от Афин, где проживает около 664 тысяч человек, и в 14 километрах к северо-востоку от города Неа-Макри с населением около 15 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

    Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

    Греция землетрясение Эгейское море сейсмология

    Последние новости

    06:27

    WSJ: Биржа в США хочет отменить обязательные квартальные отчеты для компаний

    Другие страны
    05:46

    Французские власти прогнозируют перебои с авиасообщением

    Другие страны
    05:19

    У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,2

    Другие страны
    04:58

    Трамп возложил на демократов ответственность за убийство украинки в США

    Другие страны
    04:25

    Guardian: Борис Джонсон зарабатывал на контактах во время работы премьером

    Другие страны
    03:47

    Китай запустил с моря ракету Jielong-3 с 11 спутниками для Geely Automotive

    Другие страны
    03:17

    Новая сессия Генассамблеи ООН начнет работу 9 сентября

    Другие страны
    02:48

    СМИ: 61% французов выступают за роспуск парламента после отставки премьера

    Другие страны
    02:23

    FT: "Коалиция желающих" обсуждает возможность воздушного щита США над Украиной

    Другие страны
    Лента новостей