У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,2
Другие страны
- 09 сентября, 2025
- 05:19
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Греции в Эгейском море.
Как передает Report, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 21.27 по времени UTC (01:27 по бакинскому времени) в 37 километрах к северо-востоку от Афин, где проживает около 664 тысяч человек, и в 14 километрах к северо-востоку от города Неа-Макри с населением около 15 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
