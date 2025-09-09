İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    Yunanıstan sahillərində 5,2 maqnitudada zəlzələ olub

    • 09 sentyabr, 2025
    • 07:11
    Yunanıstan sahillərində 5,2 maqnitudada zəlzələ olub

    Egey dənizinin Yunanıstan sahillərində 5,2 maqnitudada zəlzələ baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi (EMSC) məlumat yayıb.

    Seysmoloqların məlumatına görə, zəlzələ UTC vaxtı ilə saat 21.27-də (Bakı vaxtı ilə saat 01:27) təxminən 664 min nəfərin yaşadığı Afinadan 37 kilometr şimal-şərqdə və təxminən 15 min nəfər əhalisi olan Nea-Makri şəhərindən 14 kilometr şimal-şərqdə baş verib. Zəlzələ ocağı 10 kilometr dərinlikdə yerləşib.

    Qurbanlar və dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb.

    У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,2

