У берегов Греции погибли четыре человека после крушения лодки с мигрантами

Четыре мигранта погибли после того, как их лодка затонула у греческого острова Лесбос.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сегодня сообщила Береговая охрана Греции после начала поисково-спасательной операции в этом районе.

В операции принимали участие как минимум три судна и один вертолет.

По словам представителя береговой охраны, на данный момент на берегу южной части острова благополучно найдены 34 мигранта. В море были обнаружены тела четырех человек.

По предварительным данным, на лодке находилось 38 человек.

Обстоятельства инцидента неясны.