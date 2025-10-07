У берегов Греции погибли четыре человека после крушения лодки с мигрантами
Другие страны
- 07 октября, 2025
- 14:50
Четыре мигранта погибли после того, как их лодка затонула у греческого острова Лесбос.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сегодня сообщила Береговая охрана Греции после начала поисково-спасательной операции в этом районе.
В операции принимали участие как минимум три судна и один вертолет.
По словам представителя береговой охраны, на данный момент на берегу южной части острова благополучно найдены 34 мигранта. В море были обнаружены тела четырех человек.
По предварительным данным, на лодке находилось 38 человек.
Обстоятельства инцидента неясны.
Последние новости
15:08
Казахстан предложил провести встречу интеллигенции стран ОТГВ регионе
14:59
Виктор Орбан: Венгрия на стороне Азербайджана в стратегическом планеВнешняя политика
14:58
Названо число трудовых договоров в АзербайджанеБизнес
14:56
ЕС остановил обсуждение санкций против Израиля из-за переговоров в ЕгиптеДругие страны
14:55
В Азербайджане пройдут дни культуры ТуркменистанаВнешняя политика
14:53
Гурбангулы Бердымухамедов: ОТГ - организация братских народовВнешняя политика
14:51
Жапаров: Под председательством Азербайджана ОТГ продолжит прогрессивное развитиеВнешняя политика
14:50
У берегов Греции погибли четыре человека после крушения лодки с мигрантамиДругие страны
14:47