Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    У берегов Греции погибли четыре человека после крушения лодки с мигрантами

    Другие страны
    • 07 октября, 2025
    • 14:50
    У берегов Греции погибли четыре человека после крушения лодки с мигрантами

    Четыре мигранта погибли после того, как их лодка затонула у греческого острова Лесбос.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сегодня сообщила Береговая охрана Греции после начала поисково-спасательной операции в этом районе.

    В операции принимали участие как минимум три судна и один вертолет.

    По словам представителя береговой охраны, на данный момент на берегу южной части острова благополучно найдены 34 мигранта. В море были обнаружены тела четырех человек.

    По предварительным данным, на лодке находилось 38 человек.

    Обстоятельства инцидента неясны.

    Греция кораблекрушение мигранты гибель

    Последние новости

    15:08

    Казахстан предложил провести встречу интеллигенции стран ОТГ

    В регионе
    14:59

    Виктор Орбан: Венгрия на стороне Азербайджана в стратегическом плане

    Внешняя политика
    14:58

    Названо число трудовых договоров в Азербайджане

    Бизнес
    14:56

    ЕС остановил обсуждение санкций против Израиля из-за переговоров в Египте

    Другие страны
    14:55

    В Азербайджане пройдут дни культуры Туркменистана

    Внешняя политика
    14:53

    Гурбангулы Бердымухамедов: ОТГ - организация братских народов

    Внешняя политика
    14:51

    Жапаров: Под председательством Азербайджана ОТГ продолжит прогрессивное развитие

    Внешняя политика
    14:50

    У берегов Греции погибли четыре человека после крушения лодки с мигрантами

    Другие страны
    14:47

    Кыргызстан подготовил дорожную карту по экономическому сотрудничеству стран ОТГ

    Внешняя политика
    Лента новостей