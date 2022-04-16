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У берегов Гонконга взорвался нефтяной танкер

У берегов Гонконга взорвался нефтяной танкер Взрыв произошел в субботу на борту нефтяного танкера Chuang Yi в водах вблизи Гонконга, в результате один человек погиб, еще шесть членов экипажа пострадали.
Другие страны
16 апреля 2022 г. 18:10
У берегов Гонконга взорвался нефтяной танкер

Взрыв произошел в субботу на борту нефтяного танкера Chuang Yi в водах вблизи Гонконга, в результате один человек погиб, еще шесть членов экипажа пострадали.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание South China Morning Post.

Инцидент произошел около 16:00 по местному времени (12:00, бакинское время) примерно в 300 км к востоку от Гонконга.

Государственная летная служба направила на место происшествия два вертолета, чтобы эвакуировать пострадавших. Один из членов экипажа скончался на пути в больницу, еще трое находятся в тяжелом состоянии с сильными ожогами.

Причина взрыва пока не установлена.

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Версия на азербайджанском языке Honqkonq sahillərində neft tankeri partlayıb

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