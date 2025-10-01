Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    • 01 октября, 2025
    • 23:13
    Прокуратура Бреста начала расследование в отношении танкера Boracay - ОБНОВЛЕНО

    Французские власти задержали двух членов экипажа танкера Boracay, который последние несколько дней стоит на якоре у порта Сен-Назер на западе страны.

    Как передает Report, об этом сообщает AFP со ссылкой на прокурора города Брест Стефана Келенбергера.

    Прокуратура Бреста начало расследование в связи с непредставлением доказательств принадлежности судна и отказом подчиниться требованиям французских властей.

    По словам прокурора, два задержанных члена экипажа представились капитаном судна и его старшим помощником.

    "Экипаж допустил очень серьезные ошибки, что оправдывает судебное разбирательство", - прокомментировал инцидент президент Франции Эмманюэль Макрон.

    Также зарубежные СМИ отмечают, что танкер могли также проверять на причастность к полетам неопознанных беспилотников над Данией в сентябре и принадлежность к "теневому флоту" РФ.

    Французские военные высадились на нефтяной танкер Boracay, пришвартованный в Сен-Назере.

    Как передает Report, об этом сообщает AFP.

    Отмечается, что судно под флагом Бенина находится под санкциями ЕС и подозревается в причастности к запуску беспилотников над Данией.

    По данным MarineTraffic, корабль вышел из Приморска, прошел Балтику, Северное море и Ла-Манш, а у французских берегов его сопровождал военный корабль ВМС Франции.

    Сейчас Boracay стоит на якоре. Экипаж отказался предоставить документы и выполнить приказы властей.

