У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой около 6

Подземный толчок магнитудой 5,6 зарегистрирован в акватории Тихого океана в районе Алеутских островов недалеко от Аляски.

Как передает Report, об этом сообщают российские медиа со ссылкой на данные Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Геологическая служба США оценила магнитуду несколько ниже - в 5,4.

Интенсивность сотрясений в эпицентре характеризуется как очень сильная.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.