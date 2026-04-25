    Alyaska sahillərində 6 bal gücünə yaxın zəlzələ baş verib

    • 25 aprel, 2026
    • 13:29
    Alyaska sahillərində 6 bal gücünə yaxın zəlzələ baş verib

    Alyaska yaxınlığında, Aleut adaları ərazisindəki Sakit okean akvatoriyasında 5,6 maqnitudalı yeraltı təkan qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli media Rusiya Elmlər Akademiyasının Vahid Geofizika Xidmətinin Altay-Sayan filialının məlumatlarına istinadən bildirib.

    ABŞ Geoloji Xidməti maqnitudanı bir qədər aşağı - 5,4 olaraq qiymətləndirib.

    Episentrdəki təkanların intensivliyi çox güclü olaraq xarakterizə olunur.

    Tələfat və dağıntılar barədə məlumat yoxdur.

    Zəlzələ Alyaska ştatı ABŞ Rusiya
    У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой около 6

