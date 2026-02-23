У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,1
Другие страны
- 23 февраля, 2026
- 10:40
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано у берегов Аляски.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Геологической службы США (USGS).
Землетрясение зафиксировано в 86 километрах к юго-западу от Никольского. Очаг залегал на глубине 25,4 километра. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
