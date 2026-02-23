İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Alyaska sahillərində 6,1 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    • 23 fevral, 2026
    • 10:47
    Alyaska sahillərində 6,1 maqnitudalı zəlzələ olub

    Alyaska sahillərində 6,1 maqnitudalı zəlzələ olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Geoloji Xidmətinin (USGS) məlumatında bildirilib.

    Zəlzələ Nikolskidən 86 kilometr cənub-qərbdə qeydə alınıb. Yeraltı təkanların ocağı 25,4 kilometr dərinlikdə yerləşib.

    Xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumat yoxdur.

    alyaska zəlzələ
    У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,1

    Son xəbərlər

    11:48

    SİMURQ Liseyi yeni "Yasamal" və "Gənclik" korpusları ilə şagird qəbulunu açıq elan edir!

    Biznes
    11:42

    Valideynlər oğlan övladlarını ilkin hərbi qeydiyyatdan keçirmək üçün "mygov"la müraciət edə bilərlər

    İKT
    11:40
    Foto

    Ağdərənin dörd kəndinə daha 63 ailə yola salınıb

    Daxili siyasət
    11:37
    Foto

    "ASAN xidmət indeksi" və "ASAN müraciət" informasiya sistemi üzrə ötənilki nəticələr açıqlanıb

    Daxili siyasət
    11:32

    İslandiyada Aİ-yə üzvlük danışıqlarının bərpası üzrə səsvermə keçirilə bilər

    Digər ölkələr
    11:31

    Azərbaycanın turizm bələdçiləri xarici qonaqların dilində danışa bilirmi? - ARAŞDIRMA

    Turizm
    11:30

    "Fulhem"in futbolçusu Premyer Liqada penalti rekordu müəyyənləşdirib

    Futbol
    11:28

    Prezident müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışla bağlı sərəncam imzalayıb

    Daxili siyasət
    11:26

    Xalq şairi Səməd Vurğunun 120 illiyi qeyd ediləcək

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti