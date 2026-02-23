Alyaska sahillərində 6,1 maqnitudalı zəlzələ olub
Digər ölkələr
- 23 fevral, 2026
- 10:47
Alyaska sahillərində 6,1 maqnitudalı zəlzələ olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Geoloji Xidmətinin (USGS) məlumatında bildirilib.
Zəlzələ Nikolskidən 86 kilometr cənub-qərbdə qeydə alınıb. Yeraltı təkanların ocağı 25,4 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumat yoxdur.
