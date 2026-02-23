İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "AzRe Təkrarsığorta"nın xalis mənfəəti 8 %-ə yaxın azalıb

    Maliyyə
    • 23 fevral, 2026
    • 17:42
    AzRe Təkrarsığortanın xalis mənfəəti 8 %-ə yaxın azalıb

    "AzRe Təkrarsığorta" ASC 2025-ci ili 22,351 milyon manat xalis mənfəətlə başa vurub.

    "Report" şirkətin maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 7,8 % azdır.

    Ötən il "AzRe Təkrarsığorta"nın gəlirləri 96,151 milyon manat (əvvəlki ilə nisbətən 10,9 % çox), xərcləri 68,737 milyon manat (17,7 % çox), mənfəət vergisi ödəmələri isə 5,062 milyon manat (24,6 % çox) təşkil edib.

    Bu il yanvarın 1-nə "AzRe Təkrarsığorta"nın aktivləri 212,479 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 26,1 % çoxdur. Hesabat dövründə şirkətin öhdəlikləri 33,5 % artaraq 103,563 milyon manata, balans kapitalı isə 19,8 % artaraq 108,916 milyon manata çatıb.

    Xatırladaq ki, "AzRe Təkrarsığorta" 2007-ci ildə yaradılıb, ölkənin yeganə təkrarsığorta şirkətidir. Onun nizamnamə kapitalı 50 milyon manatdır. Şirkətin səhmləri 6 fiziki şəxsə - İftixar Fərəcov, Namiq Hətəmov, Cavid Mirhadıyev, Əbülfət Tağıyev, Mehman Yusifov və Vəliəhd Səfərova məxsusdur.

    "AzRe Təkrarsığorta" "Qala Həyat Sığorta" ASC-nin 50%-lik səhmdarıdır.

    “AzRe Təkrarsığorta” xalis mənfəət

    Son xəbərlər

    18:07

    Tramp Ali Məhkəmənin ona rüsumlarla bağlı səlahiyyət verdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    18:06

    Azərbaycanda ilk dəfə ortaq türk əlifbası ilə hazırlanmış poeziya antologiyası nəşr olunub

    Elm və təhsil
    17:59

    Somali ABŞ-yə hərbi bazalara giriş imkanı verməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    17:46

    "Diplomatik xidmət əməkdaşlarına təminat və kompensasiyaların verilməsi Qaydaları" dəyişib

    Daxili siyasət
    17:45

    ABŞ səfirliyinin yarım milyon manatdan artıq pulunu ələ keçirməkdə ittiham edilən şəxsə hökm oxunub

    Hadisə
    17:43

    AZAL-ın karqo gəlirləri son 4 ildə 3 dəfədən çox artıb

    İnfrastruktur
    17:42

    "AzRe Təkrarsığorta"nın xalis mənfəəti 8 %-ə yaxın azalıb

    Maliyyə
    17:41

    Almaniya son dörd ildə Ukraynaya 55 milyard avro məbləğində hərbi yardım göstərib

    Digər ölkələr
    17:40

    Bakı aeroportunda yeni terminal inşa ediləcək - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti