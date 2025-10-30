У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,4
Другие страны
- 30 октября, 2025
- 22:11
Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано у берегов американского штата Аляска.
Как передает Report, об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее данным, эпицентр находился в 177 км к северу от города Анкоридж, где проживают порядка 291 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 23 км.
Информация о пострадавших или разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
Последние новости
22:23
ООН прокомментировала приказ Трампа о ядерных испытанияхДругие страны
22:11
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,4Другие страны
22:10
Фото
ВБ проведет в Минфине Азербайджана оценку цифровых решенийФинансы
21:59
СМИ: Высшие должностные лица США начали переезжать на военные базыДругие страны
21:56
"Ювентус" объявил о назначении Спаллетти главным тренеромФутбол
21:42
Фото
В Ширване при столкновении автомобилей один человек погиб, двое пострадалиПроисшествия
21:39
В Баку прошли консульские консультации между Азербайджаном и БеларусьюВнешняя политика
21:31
Фото
Джейхун Байрамов участвует в церемонии открытия конференции ЮНЕСКОВнешняя политика
21:17
Фото