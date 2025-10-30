У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано у берегов американского штата Аляска.

Как передает Report, об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр находился в 177 км к северу от города Анкоридж, где проживают порядка 291 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 23 км.

Информация о пострадавших или разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.