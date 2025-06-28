У Белого дома возвели дополнительные ограждения

Вокруг Белого дома, резиденции президента США, устанавливаются дополнительные ограждения.

Вокруг Белого дома, резиденции президента США, устанавливаются дополнительные ограждения.

Как передает Report, об этом сообщает The Teen Magazine.

Служба безопасности не сообщает о причинах усиления мер безопасности.

В социальных сетях некоторые пользователи высказали мнение, что "баррикады" могут быть связаны с подготовкой к Дню независимости, который отмечается 4 июля. Другие же считают, что власти беспокоятся о возможных протестах или политических событиях.

Комментаторы высказывают предположения, что власти могут готовиться к акциям протеста против Трампа или манифестациям в связи с атакой США на иранские ядерные объекты.

Напомним, что 14 июня в центре Вашингтона прошла акция протеста, в которой приняли участие сотни людей, требовавших отставки президента США Дональда Трампа в день его рождения. Демонстранты, в сопровождении сотрудников полиции, прошли по центральным улицам города к Белому дому, неся в руках транспаранты и плакаты. Организаторы акции не смогли назвать точное количество участников.