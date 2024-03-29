Тюрьмы во Франции переполнены: Число заключенных бьет очередной рекорд

Число заключенных в тюрьмах Франции почти на четверть превысило максимальную вместимость пенитенциарных учреждений, в очередной раз побив рекорд.

Число заключенных в тюрьмах Франции почти на четверть превысило максимальную вместимость пенитенциарных учреждений, в очередной раз побив рекорд.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал BFMTV.

Согласно информации, за год "число заключенных выросло на 4,4 тыс. и установило очередной рекорд, достигнув отметки в 76,7 тыс.". При этом максимальная вместимость французских тюрем составляет 61,6 тыс. человек.

Из-за переполненности камер, более 3 тыс. заключенных вынуждены спать на матрасах на полу, тогда как в 2023 году этот показатель составлял немногим более 2 тыс. человек.

Если "в среднем во французских тюрьмах находится почти 125% заключенных от предельной вместимость", то ситуация в следственных изоляторах еще тяжелее, отмечает телеканал. Там перелимит составляет почти 50%, а в некоторых изоляторах вместимость превышена в два раза.