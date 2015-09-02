​Тысячи туристов заблокированы на паромах во Франции

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Моряки, которые бастуют за рабочие места, перекрыли французский порт Кале, чем заблокировали туристов на паромах.

Как передает Report, моряки протестуют против того, чтобы были проданы корабли датской компании DFDS.

По мнению моряков, такая сделка может привести к сокращению штата, и работу могут потерять около 500 моряков.

Моряки с помощью лодок перекрыли вход в порт, поэтому один корабль с 2 тыс. пассажиров на борту не смог отплыть, а еще два не смогли войти в порт.

The Telegraph сообщает, что в последние дни лета загруженность порта очень высока, потому что большое число туристов возвращается из отпуска.