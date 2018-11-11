Тысячи мигрантов продолжают двигаться к границе США

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Караван мигрантов продолжает двигаться к границе с США.

Участники каравана планируют перейти границу с США в районе Тихуаны, на северо-западе Мексики, сообщает Report со ссылкой на "Голос Америки".

Несмотря на действия Белого дома, караван, в котором сейчас остались почти 4 тысячи человек (некоторые участники решили попросить убежище в Мексике и покинули караван), утром в субботу выдвинулся из Мехико в направлении американской границы. Еще 900 иммигрантов вышли из Мехико 9 ноября.

Указ президента Трампа о временном лишении нелегальных мигрантов права на подачу прошения об убежище вступил в силу 10 ноября, однако это не остановило многотысячный караван беженцев из стран Центральной Америки. Они по-прежнему планируют дойти до границы Мексики и США.

В пятницу Трамп подписал указ об укреплении охраны южной границы США. Документ лишает людей, нелегально переходящих границу, права на подачу заявления об убежище. Трамп заявил, что нелегальная иммиграция наносит ущерб национальным интересам США.

Как сообщает телеканал ABC, для защиты южных границ направлено более 5600 солдат.