    Другие страны
    17 января, 2026
    • 19:06
    Тысячи людей вышли на митинг в Дании против захвата США Гренландии

    В Дании тысячи протестующих вышли на улицы в знак протеста против планов президента США Дональда Трампа захватить Гренландию.

    Как передает Report, об этом сообщает местное издание Politiken.

    Демонстрация прошла во втором по величине городе Дании Орхусе, в ней приняли участие активисты и жители Гренландии. Согласно данным газеты, в митинге приняли участие около 8 тыс. человек.

    Выступавшие на протестах заявили, что будущее острова должно решаться его собственным народом. Также подчеркивается, что Дания никогда не передаст свою территорию в политических целях.

