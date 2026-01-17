Тысячи людей вышли на митинг в Дании против захвата США Гренландии

В Дании тысячи протестующих вышли на улицы в знак протеста против планов президента США Дональда Трампа захватить Гренландию.

Как передает Report, об этом сообщает местное издание Politiken.

Демонстрация прошла во втором по величине городе Дании Орхусе, в ней приняли участие активисты и жители Гренландии. Согласно данным газеты, в митинге приняли участие около 8 тыс. человек.

Выступавшие на протестах заявили, что будущее острова должно решаться его собственным народом. Также подчеркивается, что Дания никогда не передаст свою территорию в политических целях.