Тысячи людей вышли на митинг в Дании против захвата США Гренландии
Другие страны
- 17 января, 2026
- 19:06
В Дании тысячи протестующих вышли на улицы в знак протеста против планов президента США Дональда Трампа захватить Гренландию.
Как передает Report, об этом сообщает местное издание Politiken.
Демонстрация прошла во втором по величине городе Дании Орхусе, в ней приняли участие активисты и жители Гренландии. Согласно данным газеты, в митинге приняли участие около 8 тыс. человек.
Выступавшие на протестах заявили, что будущее острова должно решаться его собственным народом. Также подчеркивается, что Дания никогда не передаст свою территорию в политических целях.
Последние новости
19:19
СМИ: Карни принял предложение Трампа войти в "Совета мира" по ГазеДругие страны
19:06
Украинская разведка заявила о планах РФ атаковать энергообъекты страныДругие страны
19:06
Тысячи людей вышли на митинг в Дании против захвата США ГренландииДругие страны
18:52
Дания и Франция провели тренировочные полеты над ГренландиейДругие страны
18:36
МЮ обыграл "Манчестер Сити" в первом матче с новым главным тренеромФутбол
18:27
На Филиппинах число жертв оползня на свалке выросло до 35Другие страны
18:17
В Сумгайыте в аптеке произошел пожарПроисшествия
18:09
Цены на криптовалюту за последние сутки снизилисьИКТ
18:09