Тысячи ирландцев вышли на акцию против платы за воду

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Несколько тысяч человек прошли маршем по Дублину, протестуя против введения в Ирландии платы за водопроводную воду. Акция проходит за несколько дней до того, как ирландцам будут разосланы первые счета за использование воды, отмечает Report со ссылкой на Би-би-си.

Активисты требуют от властей отменить плату, введение которой было частью условий для получения Ирландией финансовой помощи от Евросоюза и Международного валютного фонда.

В большинстве стран ЕС такая плата существует.

Кампания протеста в Ирландии уже привела к уменьшению максимального размера платы за воду.