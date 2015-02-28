​Тысячи греков протестовали против нового правительства

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Тысячи сторонников греческих коммунистов организовали акцию протеста возле парламента, в то время как внутри проходило совещание правительства под руководством премьер-министра Алексиса Ципраса.

Как передает Report, ранее в четверг прошла похожая демонстрация радикальной левой партии - впервые со времени прихода к власти в Греции левой партии "Сириза" месяц назад.

Ципрас, обещавший отказаться от мер жесткой экономии предыдущих властей, сообщил, что его правительство представит новые реформы на следующей неделе.

По его словам, Афины не намерены просить третьего международного пакета помощи, когда срок нынешней программы истечет в июне.

Премьер-министр также приветствовал решение Германии одобрить планы по продлению кредитной программы, назвав это победой своей политики.