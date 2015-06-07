Тысячи доминиканцев выступили против намерения президента переизбраться на второй срок

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Доминиканские законодатели приняли в первом чтении изменения в конституции, которые позволяют переизбрание действующего президента страны Данило Медины на второй срок подряд. В ответ на это оппозиция провела в субботу в столице многотысячный марш протеста, сообщило из Санто- Доминго агентство Prensa Latina.

В демонстрации, организованной Современной революционной партией, приняла участие коалиция "Конвергенция за лучшую страну", в которую входят Широкий фронт, Доминиканская гуманистическая партия, а также представители общественных организаций.

Демонстранты прошли от столичного района Энсанче Луперон до Парка независимости. Местные жители на пути следования колонны выражали протестующим свою поддержку. Возглавил колонну кандидат в президенты от Современной революционной партии Луис Абинадер. На митинге, состоявшемся по окончании демонстрации, политик сказал, что "президент Данило Медина разочаровал страну, пытаясь удержаться у власти методами, которые сам же изобличал в прошлом", передает Report со ссылкой на ТАСС.

По словам Абинадера, это решение "дорого обойдется не только государственности и национальному бюджету, но и самому президенту Медине, который обманул ожидания тех, кто верил в его обещание действовать в интересах нации".

"Реакция народа на призыв Современной революционной партии и "Конвергенции" показывает, что страна хочет перемен, потому что устала от бессменного руководства Доминиканской партии освобождения и президентов, которые не держат слова, как только вступают в Национальный дворец, а думают лишь о личных амбициях", - сказал он.

"Инициативой переизбрания на второй срок Медина дистанцируется от всех демократических и прогрессивных сил страны", - отметил Абинадер.