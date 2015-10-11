Тысячи афроамериканцев вышли на митинг в Вашингтоне

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Несколько тысяч человек вышли в субботу на митинг в Вашингтоне в 20-ю годовщину "Марша миллиона человек", сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Участники митинга потребовали реформы системы правосудия, а также расширения гражданских прав, усиления борьбы с социальным и экономическим неравенством. Поводом для массовой акции также стала серия громких инцидентов с применением полицейскими насилия в отношении афроамериканцев за прошедший год.

"Марш миллиона человек", организованный главой движения мусульман афроамериканского происхождения "Нация ислама" Луисом Фарраханом, прошел в Вашингтоне 16 октября 1995 года.