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    Тысячи афроамериканцев вышли на митинг в Вашингтоне

    Акция протеста состоялась на фоне серии инцидентов с применением полицейскими насилия

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Несколько тысяч человек вышли в субботу на митинг в Вашингтоне в 20-ю годовщину "Марша миллиона человек", сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.

    Участники митинга потребовали реформы системы правосудия, а также расширения гражданских прав, усиления борьбы с социальным и экономическим неравенством. Поводом для массовой акции также стала серия громких инцидентов с применением полицейскими насилия в отношении афроамериканцев за прошедший год.

    "Марш миллиона человек", организованный главой движения мусульман афроамериканского происхождения "Нация ислама" Луисом Фарраханом, прошел в Вашингтоне 16 октября 1995 года.

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