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    Тяжёлое ДТП в США, есть погибшие и раненые

    В США произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В США произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие.

    Как передаёт Report со ссылкой на İHA, авария произошла в штате Флорида.

    На дороге, ведущей к парку развлечений Disney World, столкнулись два грузовых, один легковой автомобиль и микроавтобус. В результате ДТП погибло семь человек, пять из которых – дети. Согласно информации, дети направлялись на микроавтобусе в парк развлечений Disney World.

    Во время аварии восемь человек также получили ранения. Состояние двоих оценивается как тяжёлое.

    Сообщается, что столкновение грузовых автомобилей привело к возникновению пожара, в результате которого полностью сгорели три автомобиля.

    Напомним, что ранее в американском штате Висконсин потерпел крушение легкомоторный самолёт.

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