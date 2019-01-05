Тяжёлое ДТП в США, есть погибшие и раненые

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В США произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие.

Как передаёт Report со ссылкой на İHA, авария произошла в штате Флорида.

На дороге, ведущей к парку развлечений Disney World, столкнулись два грузовых, один легковой автомобиль и микроавтобус. В результате ДТП погибло семь человек, пять из которых – дети. Согласно информации, дети направлялись на микроавтобусе в парк развлечений Disney World.

Во время аварии восемь человек также получили ранения. Состояние двоих оценивается как тяжёлое.

Сообщается, что столкновение грузовых автомобилей привело к возникновению пожара, в результате которого полностью сгорели три автомобиля.

Напомним, что ранее в американском штате Висконсин потерпел крушение легкомоторный самолёт.