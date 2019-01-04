В США потерпел крушение легкомоторный самолёт - ФОТО

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В американском штате Висконсин потерпел крушение легкомоторный самолёт.
Как передает Report, об этом сообщает KSTP.
Отмечается, что инцидент произошёл в городе Аплтон.
По данным телеканала, самолёт попытался взлететь в муниципальном аэропорту, но не смог набрать скорость, в результате чего он выкатился со взлётно-посадочной полосы и в итоге перевернулся.
На борту самолёта в момент происшествия находился лишь пилот. В ходе инцидента он не пострадал.
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