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Тяжелое ДТП в Башкортостане, погибли четыре человека

Тяжелое ДТП в Башкортостане, погибли четыре человека Четыре человека погибли в результате аварии в Уфимском районе Башкирии.
Другие страны
20 августа 2023 г. 11:27
Тяжелое ДТП в Башкортостане, погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате аварии в Уфимском районе Башкортостана РФ.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

По предварительным данным, утром на 20 км Западного обхода Уфы близ деревни Николаевка столкнулись легковой автомобиль "Лада Гранта" и грузовой автомобиль "Газель". "В результате ДТП погибли четыре человека, травмирован один человек", - говорится в сообщении.

Движение на автодороге не нарушено.

Пресс-служба УГИБДД по республике уточнила, что в результате аварии погибли водитель "Лады" и его три пассажира. Медицинская помощь потребовалась водителю "Газели". Предварительно, водитель легкового автомобиля уснул за рулем, отметили в ведомстве.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия уточняются.

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