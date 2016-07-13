Туск ждет плодотворного сотрудничества с премьером Британии

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Председатель Евросовета Дональд Туск поздравил Терезу Мэй с назначением на пост премьер-министра Великобритании и заявил, что ждет плодотворного сотрудничества с ней.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в поздравительном письме, обнародованном пресс-службой Евросовета.

"От имени Европейского Совета я хотел бы поздравить Вас с назначением премьер-министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Я жду с нетерпением плодотворных рабочих отношений и возможности приветствовать Вас на (заседании) Европейского Совета", - заявил Туск в кратком послании.

Глава МВД Тереза Мэй станет премьером Британии в среду после того, как нынешний премьер-министр Дэвид Кэмерон приедет в Букингемский дворец и попросит королеву об отставке. После этого Елизавета Вторая назначит нового премьера. Вечером Кэмерон передаст Мэй ключи от дома 10 на Даунинг-стрит.