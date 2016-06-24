Туск: Законы ЕС будут действовать в Великобритании еще около двух лет

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Право Евросоюза будет обязательным для Великобритании в период переговоров о выходе из ЕС, то есть порядка двух лет.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в интервью польскому телеканалу TVN Bis глава Евросовета Дональд Туск.

Туск подчеркнул, что "когда ЕС и Великобритания будут согласовывать способ выхода, все европейские права будут действительны".

"Не могу себе представить, чтобы какое-либо британское правительство нарушало законы, которые будут по-прежнему действительны. Так будет в течение порядка двух лет. Что будет дальше? Это зависит только от британского правительства. Со всей вероятностью, миграционная проблема была для инициаторов референдума важной, поэтому не исключаю, что после выхода из Европейского союза британцы захотят ужесточить иммиграционные законы. Это возможно, но их решение трудно предвидеть", - сказал он.