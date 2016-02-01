Туск: Сделку о реформе отношений Великобритании с ЕС заключить не удалось

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Председатель Евросовета Дональд Туск быстрее, чем ожидалось, покинул резиденцию на Даунинг-стрит, сказав, что сделку о реформе отношений Великобритании с ЕС на сегодняшнем деловом ужине с премьер-министром Дэвидом Кэмероном заключить не удалось. Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Сделка не состоялась", - сообщил Туск журналистам. Сегодняшние переговоры пресса называла "решающими" в процессе диалога между Лондоном и Брюсселем в преддверии февральского саммита ЕС, на котором теоретически могла быть заключена сделка о реформе. А это, в свою очередь, могло побудить британские власти провести запланированный на период до конца 2017 года референдум о дальнейшем членстве страны в ЕС уже ближайшим летом.

Теперь такая перспектива практически равна нулю.

Вместе с тем, в канцелярии британского премьера дали понять, что Кэмерон не собирался заключать сделку любой ценой и спешить в этом вопросе. Когда Туск прибыл на Даунинг-стрит, то отвечая на вопрос журналистов, удастся ли сторонам достичь сделки, произнес лишь одно слово: "Надеюсь".

Встрече главы Евросовета с британским премьером предшествовали консультации Кэмерона с ближайшим окружением.

По свидетельству прессы, среди тех, кто принимал участие в обсуждении, были главы МВД Тереза Мэй, министр финансов Джордж Осборн и глава Форин-офиса Филип Хаммонд.

В субботу Кэмерон отказался от запланированной поездки в Скандинавию ради визита в Брюссель для встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и главой Европарламента Мартином Шульцем.